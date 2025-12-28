Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,940.90
BTC/USDT
87,796.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van’dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kars’tan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu’dan yayındayız
logo
Yaşam

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı ve güzergahındaki Altındere Vadisi, karın ardından görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü Fotoğraf: Hasan Türker/AA

Trabzon

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış ve halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı da etkili yağışın ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır ve bulunduğu vadi, ziyaretçilerine görülmeye değer manzarayı izleme imkanı sundu.

Bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri de karla kaplandı.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, kar yağışının ardından doyumsuz manzarasıyla havadan görüntülendi.

Öte yandan Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı ve çevresi de beyaza büründü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı
Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu
Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Benzer haberler

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü

Düzenli kontrol kalp krizi riskini azaltıyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor
Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak

Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet