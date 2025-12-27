Dolar
Yaşam

Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'ne yurdun farklı şehirlerinden gelen misafirler, yoğun kar yağışı altında kayak yapıyor.

Talha Koca  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa biniyor, yerli ve yabancı turistler snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

"Pistler çok kalabalık tam kayakçıların yeri"

İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Hakan Demir, AA muhabirine, merkeze ikinci kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Demir, "Şu an çok güzel, iki gün önce pek kar yoktu ama şimdi efsane bayağı iyi, merkezde kayakla dokuz tur yaptım. Kaymaya devam edeceğiz, pistler de çok güzel ve harika, burayı tercih etmemizin sebebi bu. Pistler çok kalabalık tam kayakçıların yeri." dedi.

Geçen sene de Palandöken'e geldiğini belirten Elif Arslan da "Burada bu kadar kar yağdığını görmemiştim. İlk kayağımı geçen sene burada yaptım Uludağ'a göre kıyaslarsam burası daha güzel, pistler çok iyi." diye konuştu.

Habip Cömert ise "Hava çok iyi kar da çok güzel yağıyor. Kayak merkezi çok güzel, kar yumuşak ve kristal şeklinde herkes çıkıp çıkıp gelsin." ifadelerini kullandı.

"Buradaki insanlar çok misafirperver"

Ankara'dan gelen Bedirhan Mert, "Kayak yapmaya geldim pistler çok güzel, kar yağışı devam ediyor, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Öğrenmek isteyenler kayağa merakı olanlar buraya gelebilir. Buradaki insanlar çok misafirperver herkese yardımcı olurlar." dedi.

Tekirdağ'dan gelen Salih Semih Çalışkan ise "Pistlerin uzunluğu çok hoş, daha önce Bulgaristan'da da kaydım oraya göre burası biraz daha uzun ve canlı. Teleferikler bakımından daha zengin o yüzden burayı herkese öneririm." değerlendirmesinde bulundu.

