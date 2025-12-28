Dolar
Gündem

Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli kar bekleniyor.

Semih Erdoğdu  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı

Ankara

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

