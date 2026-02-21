İzmir'de tırdan düşen saman balyalarının altında kalan kişi öldü
İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki tırdan üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
İzmir
Abdurrahman Avcı (53), Karaburç Mahallesi'nde yürüdüğü sırada park halindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları üzerine düştü.
Saman balyalarının altında kalan Avcı, ağır yaralandı.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K'yi gözaltına aldı.
Çevredeki bir güvenlik kamerası olay anını kaydetti. Görüntülerde, Avcı'nın yol kenarında yürüdüğü sırada yanından geçen tırdaki balyaların üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.