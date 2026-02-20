Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,029.56
ETH/USDT
1,943.80
BTC/USDT
67,081.00
BIST 100
13,879.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak

Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem hakim olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirterek, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayarak yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü için Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi yağışlı geçecek. Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülkenin tamamında yağışlar göreceğiz." diye konuştu.

Yurdu etkileyecek yeni yağışlı sistemin soğuk olduğunu söyleyen Çelik, "Pazar günü için ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın 3 büyükşehirde yağış bekleniyor

Ankara'da yarın öğle saatlerinde itibaren yağış beklendiğini aktaran Çelik, pazar günü de aralıklarla yağmur şeklinde yağış görüleceğini kaydetti.

Çelik, pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceğini belirterek, sıcaklıkların yarın 13 derece, pazar günü ise 7 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağışların etkili olacağını söyleyen Çelik, sıcaklıkların yarın 14 derece, pazar günü 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonunun yağışlı geçeceğini ifade eden Çelik, yağışların yarın sabah saatlerinde başlayıp yer yer kuvvetli yağış olacağını kaydetti.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimlerinden, doğu ve kuzeydoğu yönlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak
İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak

Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak

Türkiye'de geçen yıl 1011 ekstrem meteorolojik olay meydana geldi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 89 yıldır kesintisiz hizmet veriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 89 yıldır kesintisiz hizmet veriyor
Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği'ni konu alan "Bu Başarı Türkiye'nin" adlı filmi paylaştı

Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği'ni konu alan "Bu Başarı Türkiye'nin" adlı filmi paylaştı
Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de kar yağışı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet