Gündem

DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur." açıklamasında bulundu.

Sefa Bilgitekin  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat beklendiği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta, Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edildiği ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü müdahaleyle vurularak düşürüldüğü belirtildi.

"İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki, kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir. Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

