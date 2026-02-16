Dolar
43.70
Euro
51.90
Altın
5,004.95
ETH/USDT
1,971.90
BTC/USDT
68,688.00
BIST 100
14,371.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Sarıyer’de açıklarında 1 Şubat’ta karaya oturan ve bir hafta süren çalışmaların ardından kurtarılan ‘Razouk’ isimli kargo gemisi, gece saatlerinde fırtına nedeniyle Büyükdere açıklarında sürüklendi
logo
Gündem

Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Eylül Aşkın Akçay  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar
Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ocakta sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti

Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet