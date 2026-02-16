Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı devrildi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.
Manisa
Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bir caminin minaresinin külahı devrildi.
Fevzi Paşa Caddesi’nde bir ağaç, demir yolu hattına devrildi. Belediye ekiplerince kaldırılan ağacın ardından tren seferleri yeniden başlatıldı.
Aksoy Mahallesi’nde ise bir binanın uçan çatısı, park halindeki 5 araçta hasara yol açtı, devrilen bir ağaç da otomobillere zarar verdi.
Ayrıca bir duvar da fırtına nedeniyle yıkıldı.
Öte yandan Manisa-Akhisar kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle ulaşım aksadı. Ağacın ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.