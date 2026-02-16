Dolar
43.72
Euro
51.90
Altın
5,012.14
ETH/USDT
1,967.00
BTC/USDT
68,869.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı devrildi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.

Onay Ozan  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Onay Ozan/AA

Manisa

Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bir caminin minaresinin külahı devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fevzi Paşa Caddesi’nde bir ağaç, demir yolu hattına devrildi. Belediye ekiplerince kaldırılan ağacın ardından tren seferleri yeniden başlatıldı.

Aksoy Mahallesi’nde ise bir binanın uçan çatısı, park halindeki 5 araçta hasara yol açtı, devrilen bir ağaç da otomobillere zarar verdi.

Ayrıca bir duvar da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Öte yandan Manisa-Akhisar kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle ulaşım aksadı. Ağacın ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İslam alimi Muhammed Emin Saraç, Fatih'te anıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi" paylaşımı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir, Bodrum ve Edirne'de fırtına etkili oluyor

İzmir, Bodrum ve Edirne'de fırtına etkili oluyor
Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet