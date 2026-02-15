İzmir, Bodrum ve Edirne'de fırtına etkili oluyor
İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde kuvvetli fırtına denizin taşmasına neden olurken, yollar su altında kaldı.
İzmir
Karşıyaka Vapur İskelesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı ile Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şube arasındaki bölgede deniz taşması nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar ayakkabılarını ellerine alarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
İlçede bazı ağaçlar kuvvetli fırtına nedeniyle devrildi.
Karşıyaka Tramvayı seferleri de hava muhalefeti ve deniz taşması nedeniyle Alaybey-Karşıyaka İskele ve Çarşı-Katip Çelebi Üniversitesi arasında kısmen yapılabildi.
Kordon'da da şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kordon'da da denizin taşması sonucu sokaklarda sular birikti.
Araçların kordon boyunda zorlukla ilerledikleri görüldü.
Bazı vatandaşlar, ayaklarına torba geçirerek su içinde yürüdü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Konak Atatürk Caddesi 1476/1 sokak kesişiminden itibaren Gündoğdu Meydanı istikametine İZSU çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sayın yol kullanıcılarının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde de deniz taştı, balıkçı barınağı ve bazı bahçeler su altında kaldı.
Bodrum
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede gece yarısından itibaren etkisi artmaya başlayan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, balıkçılar denize açılamadı. Meteorolojik uyarı yapılan ilçede rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometrenin üzerine çıktı.
Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.
Güneydoğu yönden esen fırtınada, bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrildiği yerden ağaçları ve kırılan dalları kaldırmak için çalışma başlattı.
Gümbet koyunda bir motoryat sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.
Güvercinlik Mahallesi açıklarında da deniz yüzeyinde zaman zaman havaya yükselen serpintiler dikkat çekti. Yol kenarında duran vatandaşlar o anları fotoğrafladı.
Edirne
Edirne'de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir otomobil zarar gördü.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kıyık Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Araçta hasar meydana gelirken, devrilen ağaç Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Ekipler farklı noktalardaki ağaç devrilmelerine de müdahale etti.
Fırtınanın ardından etkili olan sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.