Gündem

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Halis Akyıldız  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

