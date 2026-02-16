Dolar
Gündem

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında birinci etap çalışmaları tamamlayarak yeni yolcu salonlarını hizmete aldıklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı

Ankara

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Havalimanının terminal binasının iki etap halinde inşa edildiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında birinci etap çalışmalarını tamamladık. Başarıyla sonuçlandırdığımız sistem testlerinin ardından birinci etap kapsamında inşa ettiğimiz iç ve dış hat giden yolcu salonlarını bugün hizmete aldık." ifadesini kullandı.

Yolcu operasyonları yeni terminale aktarıldı

Uraloğlu, mevcut terminal binasında sürdürülen yolcu operasyonlarının planlı şekilde yeni terminale aktarıldığına işaret ederek, dün İstanbul'dan gelen uçuşun ardından mevcut terminaldeki faaliyetleri tamamlayarak, gelen ve giden yolcu operasyonlarını yeni terminalin birinci etabına taşıdıklarını bildirdi.

Yeni terminal binasında ilk yolcu operasyonunun bu sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçuş ile yeni terminal binamız ilk yolcularını karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin tüm etapları bu yıl tamamlanacak

Uraloğlu, yeni terminalde yolcu akışına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını, gümrük ve diğer yolcu hizmet sistemlerinin aktif hale getirildiğini ifade etti.

Yeni terminal binasının tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinde büyük artış sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İkinci etap çalışmaları kapsamında iç ve dış hat gelen yolcu salonları ile VIP salonlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin tüm etaplarını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Yeni terminal binamızın tamamının devreye alınmasıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 700 binden 2 milyona çıkaracağız. Kapadokya gibi dünya turizminin göz bebeği bir destinasyona yakışır modern, konforlu ve yüksek kapasiteli bir terminal binasını hizmete sunarak bölgenin turizm potansiyelini daha da ileri taşıyacağız."

