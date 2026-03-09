Dolar
44.08
Euro
50.95
Altın
5,117.84
ETH/USDT
1,998.90
BTC/USDT
67,785.00
BIST 100
12,447.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İsrail-Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona kentinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı geçiş sistemini (HGS) otoyollarda yaygınlaştırdıklarını belirterek, "HGS etiketi, 2025 sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolu altyapısının, gelişmiş ülkelerde hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol oynadığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 24 yılda tamamen yerli ve milli mühendislik gücüyle inşa ettikleri projelerle, ülkenin kara yolu ağını nitelik ve kapasite açısından çok üst seviyelere taşıdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "2025'te ülkemizin ulaşım altyapısına değer katan pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 818 kilometreye yükselttik. Tünel uzunluğunu 50 kilometreden 846 kilometreye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kara yolu altyapısının, tedarik zincirinin en hayati unsurlarından biri haline geldiğine işaret ederek, bu altyapının, yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkanı sunması, güzergah seçiminde yüksek esneklik sağlaması ve özellikle parça yüklerin belli mesafelere kadar daha kolay ve hızlı taşınabilmesi gibi temel avantajlarıyla lojistik sistemin kılcal damarı konumunda olduğunu anlattı.

"Otoyollarda 275 HGS giriş ve 324 çıkış gişesi hizmet veriyor"

Hayata geçirdikleri yollara son teknolojileri de entegre ederek vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmasını sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu kapsamda HGS ve serbest geçiş sistemi (SGS) gibi teknolojilerin yaygınlaşmasını sağladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Karayolları ile PTT genel müdürlüklerinin 2012'de ortaklaşa işletmeye aldığı HGS'nin, ülke genelindeki yollarda kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gelişen teknolojiyle uyumlu olarak, yenilikçi ve verimli ulaşım sistemleriyle yurdumuzun her köşesine hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlıyoruz. Tüm otoyollar ve boğaz köprülerinin ücret toplama istasyonlarında HGS'yi, yol kullanıcılarının hizmetine sunuyoruz. Sistem, engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik ve radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunuyor. Otoyola girişine müsaade edilen her türlü taşıt, HGS'ye abone olabiliyor. HGS'leri otoyollarda yaygınlaştırıyoruz. Otoyollarımızda 275 HGS giriş ve 324 çıkış gişesi hizmet veriyor. Köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı. FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 161 milyon 343 bin 20, otoyollarda 424 milyon 563 bin 472 kullanım gerçekleşti."

Uraloğlu, trafik yoğunluğu olan istasyonlarda SGS'nin tesis edildiğini, sistemle ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğunun ortadan kalktığını, araçların normal trafik akışında ücretlendirildiğini aktararak, "FSM ile 15 Temmuz Şehitler köprüleri, Mahmutbey, Çamlıca, Muallimköy, Mecidiye, Liman, Seferihisar (Güzelbahçe), Torbalı, Aydın, Işıkkent, Küçükkılıçlı, Kartepe, Gölcük, Topağaç, Tarsus OSB, Bekirpaşa, Kurtköy, Şekerpınar, İskenderun OSB, Gaziantep Doğu, Gaziantep Batı, Sakızgediği, Gebze, Samandıra, Hadımköy, Avcılar, Ispartakule, Edirne ve Şanlıurfa istasyonlarında SGS tesis edildi." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı
Karacabey Longozu etkili olan yağışlarla doldu
e-Diyanet uygulaması 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı
İstanbul'da şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

Benzer haberler

Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği

Bursa, yüksek hızlı tren ağına entegre olan 12'nci il olacak

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Bakanlar Uraloğlu ve Gürlek, Sakarya'da milli hızlı treninin yol testleri törenine katıldı

Bakanlar Uraloğlu ve Gürlek, Sakarya'da milli hızlı treninin yol testleri törenine katıldı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet