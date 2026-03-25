Teknoloji

5G'ye geçiş için 31 Mart'ta tören düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G teknolojisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Uraloğlu, ülkenin, 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğine işaret etti.

Mobil iletişim alanında 23 Şubat 1994'te başlayan serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşınacağını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak. Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak."

Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek
Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Benzer haberler

5G'ye geçiş için 31 Mart'ta tören düzenlenecek

5G'ye geçiş için 31 Mart'ta tören düzenlenecek

Bayram döneminde otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti

Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolun tamamında 5G altyapısı sağlandı

Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü

Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü
Türkiye 5G ekosistemini yerli firmalarla büyütüyor

Türkiye 5G ekosistemini yerli firmalarla büyütüyor
Bu yıl İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı

Bu yıl İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı
