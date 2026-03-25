Turkcell Superonline'dan 10 gigabite varan hızlarla evlere "UltraFiber"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Türkiye'de ilk kez, saniyede 10 gigabite varan hızları evlerle buluşturarak çok daha güçlü ve verimli bir bağlantı deneyimi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammet Fatih Kabasakal  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İstanbul

Turkcell'in yenilikçi fiber markası Turkcell Superonline, UltraFiber 2, 5 ve 10 gigabit (Gbps) hız paketleriyle en yüksek internet hızlarını evlere taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi fiber internetle tanıştıran Turkcell'in fiber markası Turkcell Superonline, ev internetinde "ultra hızlar" dönemini başlattı.

Buna göre, geçen yıl Wi-Fi 7 modem teknolojisini Türkiye'de ilk kez kullanıcılarla buluşturan Turkcell Superonline, şimdi de UltraFiber 2, 5 ve 10 Gbps hız paketleriyle en yüksek internet hızlarını evlere getiriyor.

Turkcell Superonline UltraFiber paketleri VR ve AR uygulamaları, 8K videolar ve düşük gecikme isteyen oyunlarda da yüksek bant genişliğiyle öne çıkıyor.

Wi-Fi 7 Mesh teknolojisiyle desteklenen UltraFiber, bulut tabanlı iş akışlarında, canlı yayınlarda ve aynı anda çok sayıda cihazın internete bağlandığı ev ortamlarında güçlü bir bağlantı altyapısı sunuyor.

Son teknoloji Wi-Fi 7 Premium modemin, saniyede 1 Gbps veri yükleme kapasitesi sayesinde büyük boyutlu dosyalar çok daha kısa sürede aktarılabiliyor. Modem, çoklu bağlantı çalışması desteği sayesinde veriyi aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden yönlendirerek daha yüksek hız ve verimlilik sağlıyor.

Turkcell UltraFiber ile yeni nesil hız deneyimi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'nin teknoloji lideri olarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı paketler geliştirdiklerini belirtti.

Koç, UltraFiber'in özellikle ev internetinde en yüksek hızları arayan kullanıcılar için tasarlandığını vurguladı.

Turkcell Superonline UltraFiber paketleriyle ev internetinde yine bir ilke imza attıklarına işaret eden Koç, "Daha önce ev internetinde en üst hız olan 1000 Mbps deneyimini bir üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye'de ilk kez, saniyede 10 gigabite varan hızları evlerle buluşturarak çok daha güçlü ve verimli bir bağlantı deneyimi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

