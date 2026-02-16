Dolar
Gündem

Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Muğla ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Durmuş Genç, Ali Ballı, Sabri Kesen  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Muğla

Menteşe ilçesi Akbük Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle Azmak nehrinin akışı kapandı, su debisi hızla yükseldi.

Dalgaların taşıdığı çakıllar sahil yoluna kadar ulaştı. Bazı araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve ekipler araçları kurtarmak için çalışma yürüttü. Fırtınanın etkisiyle bir tekne de karaya oturdu.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı.

İlçede yaklaşık 80 olaya müdahale eden ekipler, ulaşımın aksamaması için yollarda temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'te etkili olan fırtına da birçok mahallede ağaçların devrilmesine, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.

Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde elektrik direkleri yan yattı. Hisarönü Mahallesi'nde bir evin çatısının izolasyon malzemeleri uçtu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yüksek dalgalar oluştu. Denizin getirdiği çöp ve ağaç parçaları sahil ve yürüyüş yollarını kapladı.

Ekipler, bölgedeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

