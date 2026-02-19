Dolar
Gündem

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'in doğusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızla eğitim uçuşu başarıyla icra edildi. Karadeniz'in hırçın suları üzerinde, bir kadının zarafetiyle yükselen çelik kanatlar... Gökyüzü hiç bu kadar asil olmamıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda bir kadın F-16 pilotunun, Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı anlara ilişkin kokpit içi ve dışından görüntüler de yer aldı.


