Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'in doğusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızla eğitim uçuşu başarıyla icra edildi. Karadeniz'in hırçın suları üzerinde, bir kadının zarafetiyle yükselen çelik kanatlar... Gökyüzü hiç bu kadar asil olmamıştı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda bir kadın F-16 pilotunun, Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı anlara ilişkin kokpit içi ve dışından görüntüler de yer aldı.