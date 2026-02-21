Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programına katılacak.
(İstanbul/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Saadet Partisi Geleneksel İftar Programı'na katılacak.
(Kocaeli/14.00/İstanbul/18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Vizyon Toplantı ve Davet Salonu'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Balıkesir/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, iftar ve Ulu Cami'de çay sohbeti programlarında yer alacak.
(Bursa/15.30-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Mihalgazi Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Eskişehir/12.30/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor ve Boluspor-İstanbulspor maçları oynanacak.
(Iğdır/13.30/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. haftası 3, Beyaz Grup'un 27. haftası ise 2 maçla başlayacak.
4- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta 12 maçla başlayacak.
5- Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final'de finalist ekiplerin başantrenör ve kaptanlarının katılacağı basın toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Kuzeyboru-Aras Kargo, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Zerenspor, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Göztepe-Bahçelievler Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/20.00/Aydın/15.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibini konuk edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 2. haftasında Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçları yapılacak.
(Trabzon/14.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. haftasında Odunpazarı-Göztepe müsabakası oynanacak.
