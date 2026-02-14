Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" temalı programları kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknokent'in açılışına iştirak edecek.
(Antalya/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek, Gebze Ticaret Odası İhracat Ödülleri programına katılacak.
(Kocaeli/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.30/Antalya/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK-Adana Demirspor, Bandırmaspor-Serikspor, Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.
(Erzurum/Balıkesir/13.30/Sivas/16.00/Muğla/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 24. haftası 3 maçla, Beyaz Grup'un 26. haftası ise 5 maçla başlayacak.
4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, 10 müsabakayla başlayacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak.
(Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla sürecek.
(Çanakkale/13.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak; Zerenspor-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana-İlbank, Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Göztepe, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru müsabakaları yapılacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/17.00/19.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
9- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol, Beşiktaş ise Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Brno/19.00/Celje/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.