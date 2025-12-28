Dolar
Gündem

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili kardan heykelleri yapılmaya başlandı.

Hüseyin Demirci  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinde yapılıyor.

Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 6 kişilik ekip tarafından, taşınan yaklaşık 200 kamyon karla 2 bin 600 rakımlı Kızılçubuk mevkisinde kardan heykellerin yapılmasına başlandı.

"Etkinlikler kapsamında heykellerin açılışı 3-4 Ocak'ta yapılacak"

Doç.Dr. Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağlarda donarak şehit olan askerlerin anısına kardan heykeller yaptıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu ortamda 6 kişilik ekiple çalıştıklarını anlatan Zengin, "Burası Kızılçubuk mevki, Osmanlı ordusunun taarruz için toplandığı alan. Biz de burada kardan heykelleri yapmaya devam ediyoruz. Etkinlikler kapsamında heykellerin açılışı 3-4 Ocak'ta yapılacak." dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Muhammet İşçi de kardan heykelleri yapmaya başladıklarını ifade ederek, "İnşallah bu ruhu burada yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.

