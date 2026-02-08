Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal karıyla kayakseverleri ağırlıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Kars
Sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü kayak merkezinde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.
Kar kalınlığının, 1,5 metreye ulaştığı merkezde hafta sonu tatilini fırsat bilenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine, kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.
Kayak sezonunun iyi geçtiğini belirten Yılmaz, ”Kışı dolu dolu geçiriyoruz. Burada aileler çocuklarıyla birlikte kayağa geldiler. Umarım bütün kayakseverler Sarıkamış’ın kıymetini biliyor, herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz.” dedi.
Iğdır’dan gelen Duygu Taşan da Sarıkamış’ı çok sevdiklerini ifade ederek, ”Sarıkamış’ın havası, karı gibisi yok. Çok beğenerek her sene gelmeye çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.
