Pistler gece boyu süren çalışmalarla kayakseverler için hazırlanıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de turistlerin sorunsuz ve keyifli kayak yapabilmesi için pistlerde gece boyu çalışma yürütülüyor.
Erzurum
Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.
Sezonu en erken açıp en geç kapatan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistin hazırlanması için hummalı çalışma yürütülüyor.
Pistlerin her gün hazır hale getirilmesi için çalışan ekipler, tipi, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen görevlerini aksatmadan sürdürüyor.
Pistlerdeki ufak pürüzler dahi kontrol ediliyor
Snowtrack araçları zemindeki karı eşit şekilde yayıp sıkıştırırken, pistlerdeki ufak pürüzler ve tehlikeli bölgeler dikkatle kontrol ediliyor.
Kayakseverlerin güvenli şekilde pistlere çıkmasını sağlamak için büyük koordinasyon ve özveriyle çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'nin son 10 yıldır sezonu en erken açan merkez olduğunu ve bu başarının büyük bir ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini söyledi.
Palandöken'de sezon içerisinde 300'ü aşkın personelle çalıştıklarını ifade eden Bağrıyanık, şöyle konuştu:
"Dağlar yaşayan bir organizmadır. Her an bir lokasyonda insanın müdahale etmesi gereken hadiselerle yüzleşiyoruz. Dolayısıyla bu noktada çok kıymetli çalışmalar oluyor. Gece saatlerinde eğer suni karlama için uygun hava koşulu varsa karlamalar yapılıyor. Saatte 2 bin 400 metreküp kar üretiliyor. Ardından pistler 12 snowtrack aracımızla hazır hale getiriliyor. Sabahın ilk saatlerinde çığ rasatı yapılıyor. Problemli olarak gördüğümüz yerlerde çığ çöldürme sistemlerimiz çalıştırılıyor. Son kontrollerle beraber her biri bir pistten sorumlu skipatrol dediğimiz kayaklı devriyelerimiz ilk piste çıkanlar oluyor."
"Kayaklı devriyemiz, operasyon sonuna kadar pistlerde çalışma yapıyor"
Bağrıyanık, bu ekibin pistlerde güvenlik açısından eksikleri tamamladığını belirterek, "Pistin yapılması gerekenleri yapıyorlar ve ana komisyona bilgi veriliyor. Ana komisyonda tüm koşullar değerlendirilip pist açılış talimatı veriliyor. Sabah 9'da başlayan operasyonumuz, gece kayağının sonuna kadar devam ediyor. Her kayaklı devriyemiz, operasyon sonuna kadar pistlerde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
Kayak merkezinde her yıl birçok organizasyonun da gerçekleştiğini hatırlatan Bağrıyanık, bunun devam etmesinde ekibin büyük emeklerinin olduğunu ifade etti.
Snowtrack operatörü Eyüp Kavçin ise telesiyejler kapandıktan sonra piste çıktıklarını ve tipi, kar yağışı gibi durumlara göre planlamalar yaptıklarını anlattı.
Kavçin, "Zemindeki karı zemine eşit seviyede yayıp, ayrıca bu karı sıkıştırarak kayağa hazır hale getiriyoruz. Duruma göre sabah 05.00'e kadar çalışmalarımızı devam edebiliyor. En geç 08.00'de pistlerimizi hazır hale getiriyoruz. Düzenli olarak bu çalışmayı her gece yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kayak merkezinde skipatrol (pistlerde güvenliği sağlayan ve acil durumlara müdahale eden ekip) olarak görev yapan Serdar Cellat da herhangi bir yaralanma veya düşme durumuna anında müdahale ettiklerini bildirdi.
