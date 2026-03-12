Uludağ'da sezonun bayram ve ara tatille zirvede kapanması bekleniyor
Kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve bu sezonu verimli geçiren Uludağ'daki işletmelerin eğitimdeki ara tatil ve Ramazan Bayramı'nı yüzde 100 dolulukla geçirmesi bekleniyor.
Bursa
Aralık ayından itibaren beyaz örtüyle kaplanan Uludağ'daki oteller ve işletmeler, yoğun bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.
Yılbaşını ve yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçiren otel işletmecileri ve esnaf, son yılların en iyi sezonunu yaşadı. Şubat ve mart aylarında devam eden yağışlarla kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması otel ve kayak pisti işletmecilerini memnun etti.
Marmara Bölgesi'nin en yüksek zirvesindeki yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesislerdeki yoğunluğun bu hafta sonuyla başlayan ara tatil ve devamındaki bayram süreciyle devam etmesi bekleniyor.
Tatilciler, 300 ile 1980 metre uzunluklardaki 22 kayak pistinde kayak ve snowboard yapma imkanı bulacak.
"Bayramda yoğun bir tempo ve güzel karla sezona devam edeceğiz"
Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ Sorumlusu Burak Beceren, AA muhabirine, çok güzel bir kış sezonu geçirdiklerini söyledi.
Yılbaşından 1 hafta önce sezonu başlattıklarını belirten Beceren, bu sezonki konaklama ve bilet satışlarının geçen dönemin üzerinde olduğunu anlattı.
Beceren, yılbaşı ve yarıyıl döneminin yüzde 100 dolulukla geçtiğini dile getirerek, "Geri kalan hafta içi dönemlerini yüzde 80-85'in üzerinde dolulukla geçirdik. Bu rakamlar bizi memnun etti. Önümüzde bayram var. Bayramda da yine aynı şekilde yoğun bir tempo ve güzel karla sezona devam edeceğiz. Güzel olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Bu yıl Uludağ'a olan talepten memnun olduklarını vurgulayan Beceren, "Hem ulaşımın kolay olması hem de hava durumunun bu sene bizim faydamıza olması, güneşli ve güzel günler geçirmiş olmamız insanların buraya direksiyon kırmasına sebep oldu. Hem teleferikle hem normal otoyol üzerinden de kolay ulaşım olması çok rahat bir plan yapılıp hızlı bir şekilde Uludağ'a rotayı çevirmeye de imkan veriyor. Biz de bunun avantajını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
"Bayram sonuna kadar hizmet vermeye devam edeceğiz"
Beceren, Uludağ'da özellikle son 2 haftadır 155-160 santimetre civarı kar örtüsünün bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güzel bir kar ve güzel bir havayla insanlar rahat kayak kayabiliyorlar. Bu da insanları çok mutlu ediyor. Şu an bütün pistlerimiz açık. Ramazan dolayısıyla genel olarak günübirlikçi kitlemiz azaldı ama onun haricinde kayakçı kitlemizde bir azalma yok. Kayakçılar gelmeye devam ediyorlar. Hafta sonları daha yoğun bir şekilde oluyor ama hafta içi biraz daha sakin geçiyor. Şu an 22 pistimiz, liftimiz ve mekanik tesisler açık. Bayram sonuna kadar hizmet vermeye de devam edeceğiz. Hava ve kar durumumuz da buna müsait."
"Hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz"
Ara tatil ve Ramazan Bayramı sürecinin özellikle çocuklu aileler için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getiren Beceren, şunları kaydetti:
"Ara tatil ve Ramazan Bayramı sürecinin özellikle çocuklu aileler için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getiren Beceren, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla aileler bunu değerlendirmek istiyorlar. Önümüzdeki bayram dönemi ve onun öncesinde başlayacak olan ara tatil için rezervasyonları şu anda doldurduk diyebiliriz. Biz de misafirlerimizi bekliyoruz. Şu an yüzde 100 değil ama yüzde 80'in üzerinde bir doluluğumuz var. Genelde bu tarz tatillerde rezervasyonlar son dakika doluyor. Biz bir eksiklik olacağını düşünmüyoruz. Hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz."