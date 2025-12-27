Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Bursa
Veysel Karani Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 işletmede hasar meydana geldi.
Yangından etkilenen işletmelerde soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.