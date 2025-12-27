Dolar
logo
Gündem

Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Semih Şahin  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Veysel Karani Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 işletmede hasar meydana geldi.

Yangından etkilenen işletmelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

