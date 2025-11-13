Dolar
42.25
Euro
49.09
Altın
4,206.52
ETH/USDT
3,534.90
BTC/USDT
103,553.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7, saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 ve saat 07.45'te 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi Fotoğraf: Ömer Faruk Yalçın/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde, saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 

4,7 büyüklüğündeki depremin 12,31 kilometre derinlikte, 4,2 büyüklüğündeki depremlerin ise 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu sarsıntıların ardından saat 07.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem de 7,01 kilometre derinlikte meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı
Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi

Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi

Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem KKTC'den de hissedildi

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem KKTC'den de hissedildi
İnsan hayatı için koşturan AFAD, bu sefer öğrencilerin isteği için ter döktü

İnsan hayatı için koşturan AFAD, bu sefer öğrencilerin isteği için ter döktü
Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi

Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet