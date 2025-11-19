Dolar
Gündem

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

İlhami Erkılıç, Günay Nuh, Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oldu Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava ve sis nedeniyle sabah saatlerinde bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Vatandaşlar buz tutan araçların camlarını kazıcı yardımıyla çözmeye çalıştı.

Kent merkezinin yanı sıra Erzurum-Kars kara yolu ve kuzey çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10-15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Araç camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta kırağı etkili oldu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

Ağrı

Ağrı'da sisin etkili olduğu il merkezi ve çevresinde görüş mesafesi düştü.

Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.

Sürücülerin araç farlarını açarak ilerlediği kentte, gökyüzünü kaplayan sis bulutu dronla görüntülendi.

