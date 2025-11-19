Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oldu
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.
Erzurum
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava ve sis nedeniyle sabah saatlerinde bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Vatandaşlar buz tutan araçların camlarını kazıcı yardımıyla çözmeye çalıştı.
Kent merkezinin yanı sıra Erzurum-Kars kara yolu ve kuzey çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10-15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.
Gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.
Araç camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta kırağı etkili oldu.
Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.
Ağrı
Ağrı'da sisin etkili olduğu il merkezi ve çevresinde görüş mesafesi düştü.
Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.
Sürücülerin araç farlarını açarak ilerlediği kentte, gökyüzünü kaplayan sis bulutu dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.