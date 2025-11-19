Dolar
Gündem

Bakan Kurum, COP31 adaylığına ilişkin sonucun yakın zamanda belirleneceğini bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, gelecek yıl yapılması planlanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) adaylığı için müzakerelerin devam ettiğini, sonucun yakın zamanda belirleneceğini bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Bakan Kurum, COP31 adaylığına ilişkin sonucun yakın zamanda belirleneceğini bildirdi

Belem

Bakan Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin COP31 adaylığını ilan ettiğinden bu yana tüm ülkelerle müzakere yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "BM nezdinde, diğer ülkeler nezdinde bu görüşmeleri yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Avustralya da COP başkanlığına aday. Bugün yine Avustralyalı mevkidaşımızla COP başkanlık sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptık. Brezilya, Azerbaycan ve Avustralya'yla ortak bir toplantı ve müzakere yürütüyor olacağız. İstiyoruz ki burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilsin." diye konuştu.

Tüm müzakereler çerçevesinde kimsenin geride bırakılmadığı bir bakış açısının olması gerektiğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Başkanlık sürecinde gerek Avustralya gerek Türkiye eşit haklara sahip olsun ve bu müzakereler çerçevesinde de kimsenin geride bırakılmadığı bir bakış açısıyla gerek gelişmiş ülkelerin, gerek gelişmekte olan ülkelerin hepsinin ortak mutabakatı çerçevesinde bu süreç yürüsün istiyoruz. Müzakerelerimiz devam ediyor ve buna ilişkin sekreterya işin sonunda bir karar alacak. Mutabakat çerçevesinde karar alınırsa iki ülke eşit bir şekilde temsil edilecek. Arzumuz isteğimiz 58 yıldır dost ve müttefik Avustralya'yla, eşit haklar dahilinde başkanlık sürecini yürütmektir. Kendilerine de bunu ilettik. Sekreteryaya da ilettik. İnşallah yakın zamanda bir netice alınacak."

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlığını sürdürüyor

Bakan Kurum, iklim değişikliğinin artık bir çevre sorununun ötesine geçtiğini, bir beka ve güvenlik meselesi haline geldiğini vurguladı.

COP30'un ilk haftasında enerjiden gıdaya birçok alanda müzakere yürütüldüğünün altını çizen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün su, belki birçok konuya ilişkin var olup olmama meselesi haline geldi. Yine enerji konuları, tahıl konuları. Tüm bu işlere ilişkin sanayiden ulaştırmaya, atık sektöründen yenilenebilir enerjiye kadar tüm alanlarda müzakereler yine COP30 sürecinde devam ediyor. Neticeler haftaya alınacak. Türkiye olarak biz iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2053 yılına ilişkin net sıfır emisyon hedefimizi tüm dünyaya ilan ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ülke katkı beyanımızı, emisyonlarımızı azaltmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Bu çerçevede Türkiye kararlıdır, Türkiye samimidir ve büyümesine halel getirmeyecek, gelişmesine zarar vermeyecek şekliyle müzakerelere katılmaktadır."

"Ülkelerin finans olarak desteklenmesi olmazsa olmazımız"

Kurum, gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinde finans desteğinin verilmesinin önemine dikkati çekerek, iklim değişikliğiyle mücadele ederken gelişmekte olan ülkelerin finans olarak desteklenmesinin kendileri için de olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Kurum, "Çünkü tarihi sorumluluğa baktığınızda ülkemizin bu noktada tarihi bir sorumluluğu olmamasına rağmen her alanda mücadele ediyoruz. Yenilenebilir enerjide, sanayi sektöründe, atık sektöründe, binalar sektöründe bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kararlılığı devam ettireceğiz." diye konuştu.

İklim kanunun çıkarıldığını hatırlatan Kurum, "Kanunla birlikte de gerekli altyapıyı oluşturmak suretiyle tüm sektörlerde bu kazanımları elde etmek suretiyle kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Arzumuz, isteğimiz Belem'den bu noktada finans desteğinin arttırıldığı ve bu mücadelenin kararlılığının daha da gösterildiği bir neticenin alınmasıdır. Biz de bütün müzakerelere katılıyor ve ülkemizin büyümesine halel getirmeyecek şekliyle tüm müzakereleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

