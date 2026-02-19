Dolar
43.77
Euro
51.73
Altın
4,971.33
ETH/USDT
1,969.70
BTC/USDT
66,920.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Recep Bilek  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Samsun

Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek’in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yedek sürücü Ziya Çeri (39), yolcular Gökhan Akkaya (23), Ayşe Pursah (61), Sabriye Arslan (56), Zeki Arslan (57) ve Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 11 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı
Adana'da pide fırınlarının ramazan mesaisi başladı
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı
Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yükseltildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem

Geleneksel beşik ustası kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Geleneksel beşik ustası kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEDAŞ 2026-2030 döneminde 62 milyar liralık yatırım yapacak

YEDAŞ 2026-2030 döneminde 62 milyar liralık yatırım yapacak
Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet