Ankara'da polisler ilk sahurunu mesai başında yaptı
Başkentte polis ekipleri ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı.
Ankara
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Etlik Şehit Tamer Nuray Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler ramazanın ilk sahurunu mesai başında yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlk sahur için el birliği ile kurdukları sofrada bir araya gelen polisler, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.
Sahur sofrasında göreve hazır halde bulunan ekipler, telsizden gelen ihbarlar üzerine sofradan hızla kalkarak olay yerine intikal ediyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.