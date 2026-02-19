Dolar
Gündem, Ramazan 2026

Ankara'da polisler ilk sahurunu mesai başında yaptı

Başkentte polis ekipleri ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı.

Fatih Gökbulut  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Ankara'da polisler ilk sahurunu mesai başında yaptı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Etlik Şehit Tamer Nuray Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler ramazanın ilk sahurunu mesai başında yaptı.

İlk sahur için el birliği ile kurdukları sofrada bir araya gelen polisler, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.

Sahur sofrasında göreve hazır halde bulunan ekipler, telsizden gelen ihbarlar üzerine sofradan hızla kalkarak olay yerine intikal ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Ankara'da polisler ilk sahurunu mesai başında yaptı
