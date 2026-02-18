Dolar
43.76
Euro
51.58
Altın
4,980.45
ETH/USDT
1,940.90
BTC/USDT
66,253.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı

Ramazanın manevi atmosferinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi amacıyla tarihi kulenin dış aydınlatması da iftar saatlerine yeşil renk olarak uygulanacak.

Ahmet Esad Şani  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı

İstanbul

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başlandı.

Görselle birlikte kuleye yansıtılan "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" ve "Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı" yazıları ile İngilizce tercümeleri ilk gününde ilgi gördü.

İftar saatlerinde kule yeşil renkle aydınlanacak

Ramazanın atmosferini yansıtması için ayrıca tarihi kulenin dış aydınlatması da renkli olarak uygulanacak. Uygulamalarla iftar saatleri hem işitsel hem görsel olarak şehrin birçok noktasından görülebilecek.

Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Uygulama sayesinde aynı zamanda işitme engelli bireylerin de ramazanın manevi atmosferini hissedebilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yükseltildi
Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı
Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı

Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı

Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet