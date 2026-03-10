Dolar
44.05
Euro
51.33
Altın
5,178.64
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,069.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor

Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları gönüllü çalışma kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım gerçekleştiriyor.

Orhan Pehlül  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yürüttükleri çalışma kapsamında camilerdeki elektrik, klima ve su tesisatı gibi işlerde çeşitli arızaları gidererek ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda öğrenciler, kent merkezindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Asım Karaer Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Elektrik ve teknik alanlarda eğitim alan öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyor.

"Her zaman göreve hazırız"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentte din görevlileriyle görüşerek camilerdeki eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Okulumuzda mobilya, elektrik, tesisat ve metal gibi farklı bölümler bulunuyor. Öğrencilerimiz bu alanlarda meslek sahibi olacak şekilde eğitim alıyor. Amacımız öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgi ve becerileri sahada kullanmalarını sağlamak. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' anlayışıyla bu tür etkinliklere başladık. İhtiyaç duyulması halinde kentteki tüm camiler için okulumuz ve öğrencilerimiz her zaman göreve hazırız."

Camideki çeşitli arızaların giderildiğini ifade eden Çetin, öğrenci ve öğretmenlerin elektrik, klima ve su tesisatı gibi alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yaptığını belirtti.

Asım Karaer Camisi İmam Hatibi İshak Parlak da camide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ramazan ayında yapılan çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Parlak, "Camimizin bazı eksikleri vardı. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gelerek bu eksiklikleri giderdi. Bu tür çalışmalar ramazan ayının manevi atmosferini de yansıtıyor." dedi.

Tesisat bölümü öğrencisi Muhammed Eren Çelebi, ramazan ayında böyle bir çalışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ve camideki su tesisatındaki arızayı giderdiklerini söyledi.

Elektrik bölümü öğrencisi Berat Uzay Gürbüz ise camideki elektrik arızasını tamir ettiklerini ve bu tür hayırlı işlerde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
IBAN'ını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Benzer haberler

Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor

Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor

Diyarbakır'da minik öğrencilerin okuduğu hikayeler hastalara moral oluyor

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adaylarının kayıt kılavuzu yayımlandı

Adıyaman'da resim öğretmenleri okulları geleneksel oyunlarla renklendiriyor

Adıyaman'da resim öğretmenleri okulları geleneksel oyunlarla renklendiriyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ara tatilleri kaldırmıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ara tatilleri kaldırmıyoruz
Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da eğitime kar engeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet