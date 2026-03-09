Dolar
Eğitim

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adaylarının kayıt kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik yayımlanan kayıt kılavuzuna göre, kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart'ta "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden ilan edilecek.

Buğrahan Ayhan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı.

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı.

Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor.

Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek.

Adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek. İstenen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin kayıtları yapılacak, belgelerinde eksiklik görülenlerin kayıtları yapılmayacak.

Hazırlık eğitimi 13 Nisan'da başlayacak

Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 23 Mart'ta ilan edilecek. Kayıt başvuruları, 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan'da açıklanacak, kayıtlar ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan saat 17.00'de tamamlanacak.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin ardından 13 Nisan'da başlayacak.

