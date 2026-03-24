Dolar
44.35
Euro
51.55
Altın
4,474.35
ETH/USDT
2,149.00
BTC/USDT
70,282.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Eğitim

Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme atamaları 28 Nisan'da gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için ön başvuruların 6-10 Nisan, tercihlerin 20-24 Nisan arasında alınacağını, atama işlemlerinin ise 28 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi kapsamında öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinin yapılacağı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alan değişikliği başvuruları için Bakanlık kadrolu görev yapan öğretmenlerden, adaylıkları kaldırılmış olma şartı aranacağı belirtilen açıklamada, "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge doğrultusunda, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlara atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacak." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, sözleşmeli olarak görev yapmaktayken öğretmen kadrolarına atananlar için ise başvuru tarihi itibarıyla toplam 4 yıl çalışma şartı aranacağı bildirildi.

Tercihler 20-24 Nisan'da alınacak

Öğretmenlerin alan değişikliği işlemlerinin iki aşamalı gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ön başvuruların 6-10 Nisan'da MEBBİS üzerinden yapılacağı, 20-24 Nisan arasında da sistem üzerinden eğitim kurumlarına tercihlerin alınacağı bildirildi.

Atama işlemlerinin ise 28 Nisan'da gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri dikkate alınmayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler 2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi'nde başvuruda bulunamayacak."

Alan ve kontenjanların belirlenmesi

MEB'in açıklamasında, alan ve kontenjanların belirlenmesine ilişkin detaylar da yer aldı.

Buna göre, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç olmak üzere, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alan ile kontenjanlar, alanlar itibarıyla kontenjan açılacak olan il/ilçe grubunun net öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak tespit edilecek.

İl içinde norm kadro fazlası olan alanlardan öğretmen ihtiyacı olan alanlara, iller arasında ise öğretmen doluluk oranı yüksek illerden öğretmen doluluk oranı düşük illere yönlendirme yapılacak şekilde kontenjan belirlenecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecek. İller arası atamalar ise öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan kurum bazlı yapılacak. Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, tercihine açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.

Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet