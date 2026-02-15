Dolar
logo
Gündem

Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

