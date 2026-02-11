Yerli firmadan elektronik devre kartı üretiminde çevre dostu "gümüş iletkenli mürekkep" yöntemi
Yerli bir teknoloji girişim firması, elektronik devre kartlarının üretimi için geliştirdiği "gümüş iletken mürekkebi" yöntemiyle tedarik süresi kısa ve çevre dostu imalat gerçekleştiriyor.
Ankara
Beespenser Teknoloji Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Yapıcı, AA muhabirine, şirketin 2024 yılında TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulduğunu söyledi.
TEKNOFEST İzmir kapsamında düzenlenen çevre, enerji ve iklim teknolojileri "tohum öncesi" yarışmasında en iyi girişim seçildiklerini dile getiren Yapıcı, "Sabancı ARF yatırımıyla beraber 250 bin dolarlık bir yatırıma ulaştık. Ardından, Türkiye'deki ilk Avrupa Birliği (AB) merkezli EIT Manufacturing yatırımından aldığımız 100 bin avroluk yatırımla toplamda 400 bin avroluk bir yatırımı ilk aşamada kapattık." dedi.
Yapıcı, prototip devre kartlarının tedarik ve üretiminin neden olduğu çevre sorunlarının girişimlerinin çıkış noktası olduğuna işaret ederek, bu sorunların başında kimyasal atık, toksik gaz emisyonu veya üretimlerin lojistik süreçlerinin getirdiği karbon ayak izinin geldiğini anlattı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Daha çevreci ve hızlı bir üretim yapıyoruz"
Söz konusu sorunları gidermek adına "yerinde üretim" yöntemini uygulamaya koyduklarını ifade eden Yapıcı, şu değerlendirmede bulundu:
"Tasarladığımız cihaz sayesinde, üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak, devre kartlarını eklemeli imalat yöntemiyle geliştirebiliyoruz. Kullandığımız devre kartlarının üretimindeki mekanik ve kimyasal aşındırma yönteminin yerini alacak olan gümüş iletken mürekkebi geliştirdik. Böylece aşındırıcı ve geri dönüşümü çok zor olan kimyasallar yerine, eklemeli elektronik yöntemiyle, daha çevreci ve hızlı bir üretim yapıyoruz. Gümüş iletken mürekkebin yüzeylere aktarılmasıyla devre kartının iletken yollarının oluşturulmasını sağlıyoruz. Şu an için gümüş, karbon bazlı ve bakır bazlı mürekkep üretmekteyiz. Bunu Türkiye'de üreten ilk firmalardan biriyiz. Bu mürekkep enerji sektöründe, güneş hücrelerinde, giyilebilir teknolojilerde ve otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. Yalnızca devre kartı değil, esnek elektronikler, giyilebilir cihazlar, batarya sistemleri, kapasitörler, farklı EKG cihazı gibi medikal izleme cihazları dahi üretebilmekteyiz."
Hem zamandan hem maliyetten tasarruf
Yapıcı, devre kartlarının elektronik cihazlardaki kontrol üniteleri olduğunun altını çizerek, tüm elektronik cihazlarda en az bir devre kartı bulunduğunu ifade etti. Bu cihazların ihtiyaç duyduğu elektronik kartların çoğunlukla yurt dışından temin edildiğini dile getiren Yapıcı, "Bu kartlar genellikle seri üretim metotlarında kullanılmakta. Bu nedenle tekil üretimlerde çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Biz, kurumların ihtiyaç duyduğu elektronik kartları tekil ve seri fark etmeksizin geliştirdiğimiz cihazla ve yerinde üretimimiz sayesinde hızla teslim etme imkanına sahibiz." diye konuştu.
Devre kartları Çin gibi coğrafi açıdan uzak ülkelerden tedarik edilmek istendiğinde 50-100 dolar gümrük maliyetinin ortaya çıktığını ayrıca devre kartının ücretinin de ödenmesi ve lojistik sürecinin beklenmesi gerektiğini anlatan Yapıcı, "Bizim teknolojimizle 1 saate kadar yaklaşık 5 dolardan daha az maliyetle ürüne ulaşabilirsiniz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.