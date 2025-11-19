Dolar
Gündem

Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik 9 şüpheli hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üyelik ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık suçlarından 25 yıl istemiyle iddianame düzenlendi.

Efsa Çağla Yavuz, Neriman Senanur Torun  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik 9 şüpheli hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

Ankara

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.

FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, aynı zamanda örgüt üyelerine iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.

Şüphelilerin, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayriresmi ortak oldukları belirtilen iddianamede, restoran zincirine ilişkin yürütülen araştırmalar sonucunda, yurt dışında bulunan bazı firari FETÖ mensuplarının örgütle bağlantılı kişiler üzerinden Türkiye'deki bazı şubelere gayriresmi ortak oldukları aktarıldı.

İddianamede, söz konusu şahıslara aylık düzenli kar payı gönderildiği, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların "ürün alımı" adı altında düzenlenen faturalarla örgüt mensuplarına iletildiği kaydedildi.

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının hakkında örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği, şirketlere ortak olan şüphelilerin hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin uyumsuz olduğu tespitine yer verildi.

Şüpheliler örgüte fon sağladı

Şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgüt üyeliğinden mahkum olduktan sonra tekrar örgütle bağ kurup süreklilik gerektiren faaliyetlere katılması halinde yeniden üyelik suçu oluşacağı ve bu gerekçelerle şüpheliler hakkında daha önce iddianame düzenlenmesi ile hukuki kesinti oluştuğu, iddianame tarihinden sonraki eylemlerinin yeni bir suça vücut verdiği aktarıldı.

İddianamede şüphelilerin, Türkiye genelinde çeşitli illerde, Almanya ve
Gürcistan'da bayilikleri bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, bilinirliğini bayilik sistemi ile arttırdığı, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.

Şüphelilerin, terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

