Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Ankara polisinden "albüm" operasyonu

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aykut Karadağ  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Ankara polisinden "albüm" operasyonu

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişileri tek tek tespit etti.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

Ankara polisinden "albüm" operasyonu

Ankara polisinden "albüm" operasyonu

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Ankara'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 13 şüpheli tutuklandı

Ankara'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 13 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet