Gündem

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da temaslarda bulunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Sercan İrkin  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da temaslarda bulunacak

İstanbul

Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgiye göre, Zelenskiy, çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya ulaştı.

Zelenskiy, temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak. Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da temaslarda bulunacak

