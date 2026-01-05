Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Mümin Altaş, Merve Yıldızalp Yormaz  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
