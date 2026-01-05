Dolar
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Siirt'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1627 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Fecri Barlık  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, inşa edilecek konutların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Suver, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldı. Deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Deprem tehlikesine karşı dayanıklı, dirençli binalar ve şehirleri yeniden kurmamız lazım. Hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda her alanda güvenli bir ülke inşa etmektir. Bu amaçla 6,5 milyon binanın dönüşümü ve değişimi başlatıldı ve devam ediyor." dedi.

Bu konutların bir başlangıç olacağını, devamının geleceğini ifade eden Suver, "Sizlerin samimi gayreti ve dualarınızla bunun arkasını da getireceğiz. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan konutların tespit çalışmaları başlatılmıştır. İnşallah bundan sonra yaşadığımız mekanlarda akşam başımızı yastığa koyduğumuzda güven içinde yatabilecek, endişe duymayacağız. Bugün bu çekilişte kazananlar sevinsin, kazanamayanlar üzülmesin. İnşallah onlar da konut sahibi olacak, inşallah onlara da sıra gelecek." diye konuştu.

Vali Kemal Kızılkaya da kentte altyapı, üst yapı, konut, millet bahçeleri gibi sundukları birçok hizmette kendilerine her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Herkesin kura sonuçlarını heyecanla beklediğini belirten Kızılkaya, "Özellikle kentsel dönüşümle birlikte ilimizde kalıcı ve daha güzel konutlara, gelişen konut kapasitesine kavuşma anlamında çok güzel yarınlar bizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

"Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir"

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Herkes için konut, herkes için güvenli yaşam" anlayışıyla bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 750 binin üzerinde konut ürettiklerini söyledi.

500 bin sosyal konut kampanyasının da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olduğunu ifade eden Caniklioğlu, "Bu kampanyaya dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı konutlara kavuşması amacıyla başlanmıştır. 500 bin sosyal konut kampanyasına Türkiye genelinde 8 milyon 840 binin üzerinde başvuru yapılmış, 5 milyon 234 bin başvuru geçerli kabul edilmiştir. Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Kampanyamız tam anlamıyla her kesimi kapsayıcı adil bir sosyal konut hamlesidir. Bu yoğun talebi karşılamak amacıyla Siirt genelinde toplamda 1627 sosyal konut planlanmış ve projelendirilmiştir." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından çekilen kuralar ile hak sahipleri belirlendi.

Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kaymakamlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
