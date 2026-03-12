Dolar
Dosya haber, Memleket Sofrası

Gebole tatlısı

Siirt mutfağının coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan gebole tatlısı, her evde bulunabilen malzemelerle hazırlanıp beğeniyle tüketiliyor.

Bestami Bodruk  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Gebole tatlısı

Siirt

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Siirt mutfağının tescilli lezzetlerinden olan gebole tatlısının yapımı anlatıldı.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Siirt mutfağının tescilli lezzetlerinden olan gebole tatlısının yapımı anlatıldı.

    Pişme esnasında uzun süre karıştırılırken dilek dilenen, evlere bereket, aile fertlerine şifa getirdiğine inanılan bu özel lezzet, evlerde hazırlanıyor, özel günlerde de misafirlere ikram ediliyor.

    Gebole tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan Ulus Aile Destek Merkezi'nde görevli usta öğretici Nurcan Arslan, Siirt'in mutfak kültüründe birçok lezzet bulunduğunu belirtti.

    Kentte yemeklerin yanı sıra tatlıların da ön planda olduğunu dile getiren Arslan, bu lezzetlerden birinin de gebole tatlısı olduğunu söyledi.

    Arslan, "Evde bulunan malzemelerle yapılan gebole tatlımız, doğum yapan kadınlarımızca süt olması için tüketiliyor. Özel günlerde, bayramlarda misafirlere ikram ediliyor. Bu tatlıyı yapmayı büyükannelerimizden öğrendik. Tatlımızın çok güzel bir lezzeti var ve pekmezle yapıldığı için de çok sağlıklı. Herkese bu tatlıyı yapmalarını öneriyorum." dedi.

    Gebole tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

    Malzemeler (6 kişilik)

    • 1 su bardağı üzüm pekmezi
    • 300 gram un
    • 1 su bardağı süt
    • 3 su bardağı su
    • 200 gram şeker
    • 50 gram tereyağı
    • 5 gram tuz
    • 50 gram ceviz

    Yapılışı

    1. Üç su bardağı su, derin bir tencereye konulur, bir tutam tuz eklenip kaynamaya bırakılır.
    2. Bu sırada un ve bir su bardağı süt derin bir kaseye konulup çırpılır.
    3. Kaynamaya başlayan suya önce un ve süt karışımı kontrollü şekilde ardından da şeker ile tereyağı eklenip karıştırmaya devam edilir.
    4. Kaynama aşamasına geldikten sonra yaklaşık 3 dakika daha karıştırılır ve ocağın altı kapatılır.
    5. Hazırlanan tatlı yapışmaması için ıslatılan yayvan ya da çukur kaba dökülür.
    6. Tatlı, yaklaşık 45 dakika soğumaya bırakıldıktan sonra dilimlenir.
    7. Daha sonra tatlının üzerine tüm yüzeyini kapsayacak şekilde üzüm pekmezi dökülüp, dövülmüş ceviz ile süslenir.
    8. Tatlı, ılık ya da soğuk olarak servis edilir.
