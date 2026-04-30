İsrail'in, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi civarındaki Filistinlilere SİHA ile saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, kentin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Aksa Şehitleri Hastanesinin çevresini hedef alan hava saldırıları nedeniyle bölgede büyük panik yaşandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 601'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılan 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 824 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 316 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 764 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 601'e, yaralı sayısının da 172 bin 419'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in bu ay Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 111 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki ateşkese yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi nisan ayında 377 kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu ihlaller sonucu 111 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 376 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​​