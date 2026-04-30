İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Yunanistan'ın tutumu tartışılıyor

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Yunan kara sularından birkaç mil açıkta, uluslararası sularda düzenlediği saldırının Yunanistan'ın bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığına dair tartışmalar devam ederken Yunan yetkililer, henüz kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmadı.

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlediği saldırının ardından Yunan makamlarının sessizliği sürüyor.

Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" isimli aktivist grubun sosyal medya paylaşımında, "İsrail, Yunanistan'ın doğrudan işbirliğiyle özgürlük filosuna saldırdı. Filoya ait tekneler, Yunanistan arama kurtarma alanında yasa dışı şekilde engellenirken Yunanistan Sahil Güvenliği uzaktan izledi." ifadeleri kullanılmıştı.

Filonun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de yer alan aktivist Yasonas Apostolopulos da sosyal medyada, şu paylaşımda bulundu:

"Filomuz Girit'in batısında, Yunanistan arama kurtarma sahasında saldırıya uğruyor. Küresel Sumud Filosu'nun teknelerine, kendilerini 'İsrailli' olarak tanıtan askeri sürat tekneleri yaklaşıyor ve onları lazer ve tüfeklerle hedef alıyor. Yolcuların teknelerin ön bölümüne gitmelerini ve yerde elleri üzerinde diz çökmelerini istiyorlar."

Filodaki birçok teknenin MAYDAY yardım çağrısında bulunmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliğinin karşılık vermediğini belirten Apostolopulos, "Yunan yetkililer derhal müdahale ederek, SOS çağrısında bulunan insanların hayatlarını güvence altına almalıdır." dedi.

Filoya 3 Mayıs'ta katılmayı planlayan ancak ismini vermek istemeyen bir diğer Yunan aktivist ise AA muhabirine, "Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Denizcilik Bakanlığını aradık ama net bir cevap alamadık. Kesin olan şu ki, gemilerin gönderdiği tehlike sinyalleri Yunanistan'ın SAR (arama-kurtarma) bölgesi içindeydi ve Yunanistan bunu biliyordu. Buna rağmen teknelere yardım etmek için zamanında müdahale edilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan kara sularındakilerin durumu

Filoda bulunan ve ismini vermek istemeyen bir aktivist de alıkonulan teknelerde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu söyleyerek, bu aktivistlerden haber alınamadığını belirtti.

"İsrail ordusu bazı tekneleri, motorlarını bozup yolcularıyla birlikte yaklaşan fırtınaya rağmen açıkta bıraktı." diyen aktivist, müdahalenin Yunanistan sularına çok yakın bir uluslararası alanda yapılmasının filonun katılımcılarında "Yunanistan ile İsrail arasında bir işbirliği yapıldığı şüphesi uyandırdığını" dile getirdi.

Aktivist, çok sayıda teknenin halen Yunanistan sularında bulunduğunu ve ikinci bir saldırıdan endişe ettiklerini anlattı.

Yunan yetkililer, açıklama yapmadı

Yunanistan'ın, İsrail'in söz konusu saldırısına ilişkin henüz açıklama yapmaması ise dikkatleri çekiyor.

Ülkedeki aktivistler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında bu akşam saat 18.00'de eylem çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesine ilişkin Tel Aviv ve Atina yönetiminden bilgi talep etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.