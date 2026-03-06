Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 11 Mart'ta çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ceren Aydınonat  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 11 Mart'ta çekilecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.

