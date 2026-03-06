Dolar
Gündem

Bakan Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ankara

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğünün tespit edildiğine ilişkin paylaşımını da alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri, devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

