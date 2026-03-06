PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanlarının arasında yer aldığı 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı