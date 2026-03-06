Dolar
44.07
Euro
51.16
Altın
5,147.33
ETH/USDT
1,972.30
BTC/USDT
68,277.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir’de “AK Parti Karşıyaka İftar Programı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanlarının arasında yer aldığı 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.

Emre Doğan  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiasıyla 112 şüpheliye iddianame
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde yetimler yararına iftar düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Benzer haberler

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Kupası, 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak

Türkiye Kupası, 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 11 Mart'ta çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, 11 Mart'ta çekilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet