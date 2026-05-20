İsrail ordusunun, Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ve aktivistlere yönelik kötü muamelesine dünyadan tepkiler sürüyor.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ve aktivistlere kötü muamelesine dünyadan tepkiler sürüyor İsrail ordusunun, Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ve aktivistlere yönelik kötü muamelesine dünyadan tepkiler sürüyor.

Fransa, İsrail Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı

Fransa, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in, İsrail hükümetindeki meslektaşları tarafından tepki gören Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısındaki öfkelerini dile getirmek ve izahat için İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdiğini belirten Barrot, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar."

Barrot, filodaki Fransız aktivistlerin konsolosluk haklarına erişimini sağlamak için seferber olan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İsrail'deki büyükelçiliği ve başkonsolosluğu personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İtalya, İsrail'den özür talep etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

İrlanda: Küresel Sumud Filosu katılımcılarına onura ve saygıya uygun muamele edilmiyor

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." dedi.

McEntee, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü belirten McEntee, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

McEntee, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni konuyla ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Büyükelçi talimatım üzerine İrlanda vatandaşlarının tamamının güvenliği ve refahının korunacağına ve uluslararası hukuk kapsamında hak ettikleri tüm korumalardan yararlanacaklarına dair derhal güvence talep etmiştir. Ayrıca, kendilerinin derhal serbest bırakılmasını da talep ettim." bilgisini verdi.

Bakan McEntee, tüm aktivist ve ailelerin gerekli yardımı ve konsolosluk desteğini alacağını kaydetti.

Bazı AP milletvekilleri, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine muamelesine karşı protesto düzenledi

Bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Strazburg'daki parlamento binasında İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi eleştiren protesto düzenledi.

Protestoya katılan İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupalı liderler tereddüt ederken, bizler Strazburg'dan milletvekili meslektaşlarımızla birlikte acil ve somut siyasi mesaj vermek istedik." ifadesini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve hukuk ile temel insan haklarına yönelik sistematik ihlal teşkil ettiğini belirten Della Valle, bunu görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

Della Valle, aktivistlerin korunması ve serbest kalmalarını sağlamak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan acil diplomatik müdahale talebinde bulunduklarını aktararak "Gazze'nin nefes almasına izin verin!" ifadesini kullandı.

Protestoya katılan Fransız milletvekili Emma Fourreau da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışmanın suç değil görev olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve Fransa, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamak için daha neyi bekliyor?" ifadesini kullandı.

Hamas: Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri, İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulma görüntülerinin "İsrail'in liderlerinin sadizmini yansıttığını" belirtti.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması sırasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ben-Gvir’in de olay yerinde bulunduğu esnada aktivistlerin alıkonulması sırasında sergilenen kötü muamele ve aşağılayıcı görüntüler, İsrail işgal yönetimi liderlerinin zihniyetine hakim olan ahlaki çöküşü ve sadizmi yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in bu eylemleri, "aktivistlerin iradesini kırmayı ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmaya yönelik insani çabalarından vazgeçirmeyi amaçlayan umutsuz bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas, aktivistlerin güvenliğinin tüm sorumluluğunun, İsrail ve liderlerine ait olduğunu belirterek, "alıkonulanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından bu ihlallerin belgelenmesini, sorumluların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması için ivedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalarını istedi.

Aktivistlerin cesaretini ve fedakarlıklarını takdir ettiğini kaydeden Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması adına sarf edilen insani çabaların sürdürülmesinin ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı.