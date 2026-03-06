Dolar
44.07
Euro
51.19
Altın
5,149.76
ETH/USDT
1,972.30
BTC/USDT
68,270.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir’de “AK Parti Karşıyaka İftar Programı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Trendyol Süper Lig takımlarından Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Ankara

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Demirel oturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK kulüplerinde görev yapan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde ​​​​​​​çıktığı 5 lig, 1 kupa maçında 3'er galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiasıyla 112 şüpheliye iddianame
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde yetimler yararına iftar düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Benzer haberler

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Kupası, 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak

Türkiye Kupası, 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet