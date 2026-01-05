Dolar
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
