Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Paylaşımda, karşılamaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
