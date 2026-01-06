Dolar
Gündem

Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Fatih Gökbulut  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Paylaşımda, karşılamaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

