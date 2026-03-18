Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
